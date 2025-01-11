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11:48, 11 января 2025Культура

Тибетское лечение довело отца Киркорова до реанимации перед Новым годом

Бедрос Киркоров попал в реанимацию перед Новым годом из-за тибетского лечения
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Народный артист России Бедрос Киркоров попал в реанимацию перед Новым годом после тибетского лечения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

20 декабря 92-летний отец эстрадного певца Филиппа Киркорова попал в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у пациента двустороннюю пневмонию и откачали почти литр воды из легких.

Выяснилось, что Киркоров-старший не соблюдал рекомендации врачей. Он послушал сиделку и решил попробовать тибетскую медицину. Однако травы, прогревания, массажи и пиявки привели к ухудшению его состояния.

В декабре в его доме отключили тепло, он замерз, и состояние здоровья резко ухудшилось. Народный артист провел в больнице неделю, а на праздники вернулся домой. Ему запретили использовать нетрадиционную медицину.

На данный момент Киркоров-старший нуждается в уходе: он не может стоять и ходить без опоры и посторонней помощи.

Ранее Бедрос Киркоров пожаловался на то, что не может ходить из-за боли в ногах и слабости. Такие осложнения у исполнителя возникли из-за проблем с сердцем.

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