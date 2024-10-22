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13:18, 22 октября 2024Культура

Отец Киркорова пожаловался на проблемы с ногами

Shot: певец Бедрос Киркоров не может ходить из-за боли в ногах

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Народный артист России Бедрос Киркоров, отец российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, пожаловался на то, что не может ходить из-за боли в ногах и слабости. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что такие осложнения у исполнителя возникли на фоне проблем с сердцем. На данный момент Киркоров-старший передвигается только с опорой на трость. По данным источника, певцу провели процедуру очистки крови для улучшения общего состояния.

Ранее сообщалось, что отцу Филиппа Киркорова запретили водить машину. Причиной стало то, что артист принимает препараты, побочный эффект которых — несовместимость с вождением автомобиля.

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      Варвара Кошечкина
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