Отцу Киркорова запретили водить машину

Mash: Бедросу Киркорову запретили водить машину из-за лекарств

Эстрадному певцу Бедросу Киркорову, отцу исполнителя Филиппа Киркорова, запретили водить машину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной стало то, что артист принимает препараты, побочный эффект которых — несовместимость с вождением автомобиля и другими занятиями, требующими высокой концентрации внимания.

По данным источника, на данный момент Киркоров-старший нуждается в уходе, он находится под наблюдением врачей.

Ранее появилась информация о том, что Бедроса Киркорова выписали из больницы. Медики предписали артисту пройти курс лекарственной терапии, а также проводить больше времени на свежем воздухе и избегать стрессовых ситуаций.

В конце августа сообщалось, что против певца было заведено административное дело за неоплаченные штрафы ГИБДД.