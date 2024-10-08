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09:29, 8 октября 2024Культура

Отцу Киркорова запретили водить машину

Mash: Бедросу Киркорову запретили водить машину из-за лекарств

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Эстрадному певцу Бедросу Киркорову, отцу исполнителя Филиппа Киркорова, запретили водить машину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной стало то, что артист принимает препараты, побочный эффект которых — несовместимость с вождением автомобиля и другими занятиями, требующими высокой концентрации внимания.

По данным источника, на данный момент Киркоров-старший нуждается в уходе, он находится под наблюдением врачей.

Ранее появилась информация о том, что Бедроса Киркорова выписали из больницы. Медики предписали артисту пройти курс лекарственной терапии, а также проводить больше времени на свежем воздухе и избегать стрессовых ситуаций.

В конце августа сообщалось, что против певца было заведено административное дело за неоплаченные штрафы ГИБДД.

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      Варвара Кошечкина
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