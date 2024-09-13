Отца Филиппа Киркорова выписали из больницы

Mash: Бедроса Киркорова выписали из больницы

Народного артиста России Бедроса Киркорова, отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, это произошло во вторник, 10 сентября. Отмечается, что врачи назначили Киркорову-старшему лекарственную терапию, рекомендовали больше гулять и не нервничать. Сам артист рассказал, что чувствует себя хорошо и посещает процедуры.

Ранее представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская рассказала о состоянии отца исполнителя.

О том, что Бедроса Киркорова экстренно забрали в больницу, стало известно 31 августа. По данным источника, 92-летнему отцу известного исполнителя стало тяжело дышать. На фоне этого помощница вызвала медиков.