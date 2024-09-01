Стало известно о состоянии экстренно госпитализированного отца Киркорова

Представитель: Бедрос Киркоров бодр и ждет выписки из больницы

Народный артист России Бедрос Киркоров, отец российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, бодр и ждет выписки из больницы. О его состоянии стало известно РИА Новости от представителя его сына Екатерины Успенской.

Она также добавила, что госпитализированный постоянно находится на связи с Филиппом.

О том, что Бедроса Киркорова экстренно забрали в больницу, стало известно 31 августа. По данным источника, 92-летнему отцу известного исполнителя стало тяжело дышать. На фоне этого помощница вызвала медиков.