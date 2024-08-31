В Москве экстренно госпитализировали отца Филиппа Киркорова

В Москве экстренно госпитализировали 92-летнего Бедроса Киркорова

В Москве экстренно госпитализировали Бедроса Киркорова, отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова. Об этом стало известно изданию Baza.

По данным источника, 92-летнему отцу известного исполнителя стало тяжело дышать. На фоне этого помощница вызвала медиков.

Прибывшие на место врачи скорой помощи, осмотрев мужчину, приняли решение о его госпитализации в столичную больницу. У Бедроса Киркорова, предположительно, диагностирована сердечная недостаточность.

В конце октября Киркорову-старшему также потребовалась экстренная медицинская помощь. Тогда, как отмечалось, он начал задыхаться на фоне астмы. В ноябре стало известно о возможном побеге из больницы отца Филиппа Киркорова. У него была диагностирована пневмония и гидроторакс. Врачи приняли решение оставить мужчину на стационарном лечении, после чего он якобы сбежал. При этом сам 92-летний артист опроверг сообщения об этом.

Позднее также Киркорову-старшему диагностировали стеноз аортального клапана. Медики заявляли, что может потребоваться еще одна операция на сердце. В июле прошлого года отец исполнителя рассказал и о том, что уже оглох на одно ухо.