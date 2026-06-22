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15:49, 22 июня 2026Россия

Поиски унесенного течением в Ингушетии ребенка осложнили сбросы канализации в реку

Поиски пропавшего в Ингушетии мальчика вскрыли сбросы канализации в реку Сунжа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: страница «ГУ МЧС России по РИ» во Вконтакте

В Ингушетии больше недели идут поиски унесенного течением реки Сунжа восьмилетнего Хизира Дербичева. В ходе них были выявлены масштабные незаконные сбросы канализации в водоем. Об этом «Ленте.ру» рассказали в АНО «Диалог».

Ребенок пропал 15 июня. Он бросился в реку, чтобы спасти тонущего друга. Подоспевшие на помощь взрослые смогли вытащить товарища Хизира, а его самого достать из воды не удалось. Мальчика унесло быстрым течением.

По данным МЧС республики в «Максе», в поисках ребенка участвуют почти 550 человек, из них — 309 добровольцев. Сейчас основной акцент сделан на раскопках прибрежной территории и очистке иловых отложений.

В Центре управления регионом (ЦУР) рассказали, что поисковые работы осложняются незаконными врезками частных канализационных систем в русло Сунжи. О нарушениях уже проинформирован глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он взял ситуацию под особый контроль.

Руководитель ЦУР Берс Банхаев пообещал, что власти обязательно найдут тех, кто сливает нечистоты в реку, и разберутся с контролирующими органами, которые должны были не допустить подобного. «По каждому факту будет проведена проверка (...) По итогам проверки все виновные получат правовую оценку», — подчеркнул он.

Весной в Звенигороде во время прогулки в районе реки пропали 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков. Как установили следователи, дети купили в магазине шоколад и направились к реке, у которой часто проводили время, и провалились под лед. Через несколько несколько дней спасатели начали находить их тела.

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