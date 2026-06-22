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14:58, 22 июня 2026Россия

ВСУ атаковали центр космической связи в Подмосковье

ТАСС: Беспилотники ВСУ атаковали Центр космической связи «Дубна» в Подмосковье
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Центр космической связи «Дубна» в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госпредприятия «Космическая связь».

В организации рассказали, что, атака была массированной. «Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Предпринимаются меры по ликвидации последствий. Персонал ЦКС не пострадал», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отчитался, что за сутки на подлете к столице средствами противовоздушной обороны сбито 84 беспилотника. Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле он не привел, подчеркнув, что разрушений нет.

22 июня ВСУ также предприняли воздушную атаку на Воронеж. Предположительно, для этого использовались крылатые ракеты Storm Shadow. В свою очередь, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал об уничтожении нескольких высокоскоростных воздушных целей. Повреждения получило здание одного из предприятий города, машины, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Пострадали как минимум трое.

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