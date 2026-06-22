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11:29, 22 июня 2026Россия

84 БПЛА за сутки сбили на подлете к Москве

Мэр Собянин: Средства ПВО за сутки сбили 84 БПЛА на подлете к Москве
Майя Назарова

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 84 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он отметил, что разрушений удалось избежать. Информации о пострадавших не поступало.

Собянин подчеркнул, что сотрудники экстренных служб начали работу на местах падений обломков вражеских дронов.

До этого в Минобороны рассказали, что силы ПВО в ночь на понедельник, 22 июня, ликвидировали над регионами России 301 украинский БПЛА. Атакам подверглись территории Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым. Также дроны сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

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