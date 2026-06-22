Раскрыто количество сбитых над Россией украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили над регионами России 301 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Такое количество ликвидированных устройств раскрыли в Минобороны, передает РИА Новости.
В ведомстве указали, что атакам подверглись территории Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым. Также дроны сбили над акваториями Азовского и Черного морей.
Вражеские устройства уничтожали в период с 20:00 21 июня до 07:00 22 июня, разъяснили в Минобороны.
До этого сообщалось, что российские ПВО за день уничтожили 168 украинских беспилотников самолетного типа. Тогда налеты дронов были совершены на территории Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской и Смоленской областей, а также на Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым.