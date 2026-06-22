Раскрыто количество сбитых над Россией украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО ночью сбили над регионами России 301 украинский БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили над регионами России 301 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Такое количество ликвидированных устройств раскрыли в Минобороны, передает РИА Новости.

В ведомстве указали, что атакам подверглись территории Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым. Также дроны сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

Вражеские устройства уничтожали в период с 20:00 21 июня до 07:00 22 июня, разъяснили в Минобороны.

До этого сообщалось, что российские ПВО за день уничтожили 168 украинских беспилотников самолетного типа. Тогда налеты дронов были совершены на территории Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской и Смоленской областей, а также на Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым.