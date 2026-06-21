Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:51, 21 июня 2026Россия

Средства ПВО сбили 168 беспилотников над Россией

Российские ПВО за день уничтожили 168 украинских беспилотников самолетного типа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили 168 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России в мессенджере Max.

По данным ведомства, дроны были перехвачены и уничтожены в период с 7:00 до 20:00 по московскому времени. Атакам подверглись сразу несколько регионов страны.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской и Смоленской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Кроме того, средства ПВО работали над акваториями Азовского и Черного морей. Информация о возможных последствиях атак в сообщении Минобороны не приводится.

Ранее стало известно, что Россия ударила беспилотниками «Герань» по хранилищу ГСМ ВСУ в Днепропетровской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе отменили продажу топлива и массовые мероприятия

    Российский регион ушел под воду после мощной грозы

    На Западе встревожились после слов Медведева и Ушакова об Украине

    Испания разгромила Саудовскую Аравию и одержала первую победу на ЧМ-2026

    Применение легкой малогабаритной крылатой ракеты «Бандероль» сняли на видео

    Средства ПВО сбили 168 беспилотников над Россией

    Спецпредставитель Путина обратился к инопланетянам

    Канцлер Германии отказался от жалоб на оскорбления в интернете

    Стали известны новые последствия падения Дмитрия Диброва

    В Словакии призвали Фицо отказаться от переговоров с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok