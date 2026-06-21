Средства ПВО сбили 168 беспилотников над Россией

Российские ПВО за день уничтожили 168 украинских беспилотников самолетного типа

Российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили 168 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России в мессенджере Max.

По данным ведомства, дроны были перехвачены и уничтожены в период с 7:00 до 20:00 по московскому времени. Атакам подверглись сразу несколько регионов страны.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской и Смоленской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Кроме того, средства ПВО работали над акваториями Азовского и Черного морей. Информация о возможных последствиях атак в сообщении Минобороны не приводится.

Ранее стало известно, что Россия ударила беспилотниками «Герань» по хранилищу ГСМ ВСУ в Днепропетровской области.