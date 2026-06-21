Российские дроны уничтожили хранилище топлива ВСУ

МО: Россия ударила беспилотниками «Герань» по хранилищу ГСМ ВСУ в Днепропетровской области

Россия ударила беспилотниками «Герань» по хранилищу горюче-смазочных материалов (ГСМ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об уничтожении склада топлива в Днепропетровской области РИА Новости сообщили в Минобороны (МО).

Ведомство также поделилось кадрами, на которых зафиксированы последствия поражения хранилища ГСМ дронами.

«В районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области 20 июня расчетами "БПЛА-камикадзе" "Герань-2" и "Герань-2 сикер" была нанесена серия высокоточных ударов по хранилищу ГСМ, используемому для снабжения транспорта ВСУ», — сообщают в ведомстве.

Ранее в ведомстве сообщали, что операторы БПЛА «Гербера» войск беспилотных систем поразили важные энергетические объекты противника в Киевской, Сумской и Черниговской областях.

Также по данным МО, воздушно-космические силы (ВКС) России бомбами ФАБ и ракетой Х-39 уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области. По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39.