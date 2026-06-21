Российские войска бомбами ФАБ и ракетой Х-39 уничтожили пункты управления БПЛА

ВКС России бомбами ФАБ и ракетой Х-39 уничтожили украинские пункты управления БПЛА

Воздушно-космические силы (ВКС) России бомбами ФАБ и ракетой Х-39 уничтожили пункты управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что все успешно пораженные цели находились в районах населенных пунктов Светлое и Нижняя Журавка в Харьковской области.

Ранее стало известно, что ВКС России нанесли удар ракетами класса «Кинжал» по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.