Актер Арнольд Шварценеггер показал мышцы на фото в честь 79-летия

Американский актер, культурист и политик Арнольд Шварценеггер показал мышцы на фото в честь 79-летия. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист снялся на улице во время занятий на тренажерах. Он предстал перед камерой в черном наряде, который состоял из футболки и шортов. Также бодибилдер надел солнцезащитные очки и часы с золотистым браслетом.

При этом в подписи Шварценеггер предложил пользователям бесплатную годовую подписку на его фитнес-приложение The Pump Club при условии регулярных тренировок. «Сегодня мне исполняется 79 лет. Мне не нужны никакие подарки. Вместо этого мы с моей командой переворачиваем фитнес-индустрию с ног на голову», — заявил он.

Поклонники высказались о публикации в комментариях. «С днем ​​рождения, чемпион! Ты — вдохновение для многих поколений по всему миру!», «Все еще в форме!», «Это здорово, что ты до сих пор так усердно тренируешься! Настоящий пример для подражания для многих поколений», «С днем ​​рождения кумира и того, благодаря кому так много людей начинают заниматься бодибилдингом! Да здравствует чемпион!» — поздравили звезду фанаты.

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