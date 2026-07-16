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19:13, 16 июля 2026Ценности

62-летний Ленни Кравиц раскрыл неожиданную причину тренировок в кожаных штанах

Певец Ленни Кравиц объяснил, что с помощью кожаных штанов отслеживает параметры фигуры
Мария Винар

Фото: @lennykravitz

Американский певец Ленни Кравиц объяснил, почему тренируется в спортзале в кожаных штанах. Неожиданную причину он раскрыл в интервью журналу Men's Health.

62-летний артист рассказал, что с помощью одежды отслеживает изменения параметров фигуры. «Например, если мои штаны немного тесноваты, я знаю, что теряю форму. Мой друг Дензел Вашингтон как-то однажды сказал мне, что штаны не лгут», — пояснил он.

При этом Кравиц отметил, что не испытывает неуверенности по поводу своей физической формы. «Сейчас нет, и я не хочу, чтобы это звучало так, будто я слишком высокого мнения о себе, но я много работаю над собой и чувствую себя действительно хорошо», — отметил собеседник издания и уточнил, что хотел бы в ближайшее время включить в тренировки больше упражнений на мышцы ног.

Ранее фитнес-тренер Додд Ромеро раскрыл секрет стального пресса Ленни Кравица.

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