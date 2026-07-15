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18:06, 15 июля 2026Ценности

Раскрыт секрет стального пресса Ленни Кравица в 62 года

Тренер Ромеро: Певец Ленни Кравиц в каждой тренировке делает 336 повторений на пресс
Мария Винар

Фото: Jason Howard / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Фитнес-тренер Додд Ромеро раскрыл секрет стального пресса американского певца Ленни Кравица в 62 года. Интервью с мастером и артистом публикует мужской журнал Men's Health.

Ромеро рассказал, что Кравиц обычно не отдыхает между подходами основных упражнений, а качает пресс: он делает всевозможные скручивания, стоит в планке и поднимает ноги в висе. По словам мастера, знаменитость уделяет упражнениям на проработку пресса два-три подхода по 21 повторению. Таким образом, на каждой тренировке Кравиц делает около 336 повторений или даже больше, чтобы добиться стальных кубиков.

«Ленни носит рубашки и пиджаки расстегнутыми, так что все эти драгоценности видны. Это важная часть его тела», — подчеркнул Ромеро.

При этом Кравиц уточнил, что не стремится стать слишком мускулистым. «Мне нужен очень узкий силуэт, скорее что-то вроде Человека-паука в сочетании с Брюсом Ли, понимаете? Брюс Ли отлично выглядел в одежде. Он крутой — худой, классный парень с явно развитой мускулатурой, который двигался очень грациозно», — объяснил артист.

В мае сообщалось, что Ленни Кравиц разделся на сцене и вызвал ажиотаж в сети.

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