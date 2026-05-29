Видео с выступлением 62-летнего Ленни Кравиц топлес вызвало ажиотаж в сети

Американский певец Ленни Кравиц разделся на сцене и вызвал ажиотаж в сети. Видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) французской радиостанции RTL2.

Внимание журналистов привлекла запись с одного из последних выступлений 62-летнего артиста. В ней музыкант предстал в голубых джинсах с коричневым ремнем, оформленным крупной пряжкой. При этом он двигался под музыку с обнаженным торсом.

Ролик набрал более 82 тысяч лайков и четыре тысячи комментариев. Поклонники впечатлились мускалами и стальным прессом музыканта: «Пришло время, чтобы он раскрыл секрет своего совершенного тела», «Хорошая генетика и веганская диета», «Какое у него шикарное тело», «Если бы у меня было такое тело, я бы ходил на работу топлес», «Великолепный мужчина».

