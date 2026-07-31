Нетленные мощи монаха XIX века нашли в России

Нетленные мощи монаха XIX века нашли в Албазинском остроге

Археологи из разных городов России поехали в Амурскую область исследовать Албазинский острог. Там же в его центральной части была сделана важная находка — нетленные мощи монаха из XIX века, сообщается на сайте правительства региона.

По данным властей, это уже второе погребение священника на месте старой Свято‑Троицкой церкви, некогда стоявшей в Албазинском остроге, при этом нынешняя находка отличается удивительной сохранностью — мощи оказались нетленными. Также археологи отметили хорошее состояние ткани на его теле.

В погребении, помимо мощей, находились и традиционные церковные элементы. В частности, в гроб к усопшему положили Евангелие в переплете с бронзовыми накладками и листами с текстом, напрестольный деревянный крест с изображением распятия, элементы облачения и монашескую одежду. Предположительно, это погребение монаха Льва Конаровского, которого не стало в середине 1881 года.

Недалеко от могилы священника археологи исследовали основание алтарной части Свято‑Троицкой церкви. Ее построили еще в 1858-м, но через несколько лет храм полностью сгорел.

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