Тысячи россиян вышли на улицы ради царя

Россияне и иностранцы массово почтили память императора Николая II и его семьи

В период с 11 по 21 июля в уральской столице проходит XXV Международный фестиваль православной культуры «Царские дни». Мероприятие приурочено к трагической дате — смерти святых Царственных Страстотерпцев, семьи императора Николая II, с которыми расправились в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года. О событии рассказывает KP.RU.

Центральным событием традиционно стал масштабный Царский крестный ход. Верующие преодолевают дистанцию в 21 километр: маршрут пролегает от Храма-на-Крови, возведенного непосредственно на месте уничтоженного Ипатьевского особняка, до монастыря во имя Святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме, куда первоначально были вывезены и сокрыты тела членов царской семьи.

Метеорологические условия вечером 16 июля оказались переменчивы, отмечают журналисты. Если днем город поливало дождем, то к десяти часам вечера небо прояснилось. Именно тогда на площади перед храмом начали концентрироваться тысячи паломников. Им предстояло участие в торжественной литургии, после чего начинался четырехчасовой путь по историческому маршруту.

«Для каждого это свое время. Никто не торопится», — отметил старший священник Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло. По его словам, процессия движется практически тем же путем, которым перевозили останки императорской семьи, при этом сама дорога постоянно корректировалась исследователями. Священнослужитель подчеркнул духовную значимость шествия: «Крестный ход... вроде бы просто прошел от одного места до другого. Но на самом деле это как некий подвиг, некая жертва. Все, что основано на жертве, с духовной точки зрения неуничтожимо. Это делает нас лучше, приближает к Богу и к друг другу».

Состав участников нынешнего фестиваля отличается разнообразием. Его посетили историк Петр Мультатули, являющийся потомком повара Ивана Харитонова, который разделил участь Романовых в доме Ипатьева; участник спецоперации Гавриил Дорошин — прямой потомок императора Николая I. Рожденный и выросший во Франции, он в возрасте 18 лет (в 2015 году) добровольно отправился защищать Донбасс.

«Я хотел вспомнить о своих корнях и гордиться тем, что я русский не просто на словах, а на деле. Я 2,5 года был в ополчении. Целый год был штурмовиком, потом оператором БПЛА и замкомандира отряда беспилотников», — поделился Дорошин.

Также на фестиваль приехал итальянский оперный певец Элвис Фантон, ежегодно приезжающий на Урал. Артист отметил, что теперь рассказывает своим ученикам о судьбе цесаревича Алексея.

Ночное богослужение возглавили 19 архипастырей Екатеринбургской митрополии. В общей молитве приняли участие десятки тысяч человек. Согласно данным епархии, среди молящихся присутствовали верующие из Сербии, Австралии, Новой Зеландии, государств ближнего зарубежья, а также стран Западной Европы — Италии, Франции, Германии и Голландии.

Ранее актер Никита Ефремов заявил, что ему часто говорили о внешнем сходстве с императором Николаем II.