13:57, 12 сентября 2025

Ефремов высказался о своем сходстве с Николаем II

Актер Никита Ефремов заявил, что ему льстят комментарии о сходстве с Николаем II
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Никита Ефремов заявил, что ему часто говорили о внешнем сходстве с императором Николаем II. Об этом «Лента.ру» узнала из пресс-релиза по случаю выхода сериала «Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского.

«Мне довольно давно стали говорить, что у меня есть какое-то сходство с Николаем II. Это мне, конечно, очень льстит», — отметил Ефремов. Артист уточнил, что, по мнению Кончаловского, от императора его отличает лишь менее вздернутый нос.

Актер добавил, что согласился исполнить роль Николая II, поскольку его заинтересовал авторский взгляд режиссера на судьбу императора.

4 сентября стало известно, что Ефремов сыграл последнего русского царя Николая II в сериале «Хроники русской революции». Роли в проекте также исполнили Юра Борисов, Юлия Высоцкая и Александр Мизев.

