Ефремов сыграет Николая II

Ефремов сыграет Николая II в сериале Кончаловского «Хроники русской революции»
Андрей Шеньшаков

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Актер Никита Ефремов сыграет царя Николая II в сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Об этом сообщает издание «Газета.Ru».

Известно, что одну из главных ролей в проекте исполняет Юра Борисов, известный по сериалу «Отчий берег», а также фильму «Калашников». Другая центральная роль в сериале досталась сыну Михаила Ефремова Никите. Ему предстоит воплотить на экране образ последнего русского царя.

«Этот фильм — попытка что-то понять про Россию. Мне очень важно, чтобы исторические личности в этой картине вызывали эмоциональный отклик: не император или вождь, а люди со слабостями, с претензиями, с надеждами», — высказался о своем проекте постановщик.

Сообщается, что премьера масштабного сериала Кончаловского состоится в октябре 2025 года.

Ранее стало известно, что актер Михаил Ефремов, который в 2025 году вернулся из мест лишения свободы, официально вошел в труппу театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова».

