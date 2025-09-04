Ефремов официально получил работу после освобождения из колонии

Вышедший из колонии Ефремов официально вошел в состав мастерской Михалкова

Актер Михаил Ефремов, который в 2025 году вернулся из мест лишения свободы, официально вошел в труппу театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова». Об этом сообщает издание ТАСС.

По информации агентства, артиста представил команде сам режиссер Никита Михалков во время сбора, посвященного началу нового театрального сезона. Михалков отметил, что Ефремов, «переживший несколько тяжелых лет своей жизни», сумел переосмыслить многие вещи.

«Я не сомневаюсь в его большом актерском даровании и полагаю, что работа в нашем театре принесет пользу и нам, и ему», — подчеркнул постановщик.

Ранее Михалков подтвердил, что артист дал согласие на работу в его театре.