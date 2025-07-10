Раскрыты подробности возвращения Ефремова на сцену

Режиссер Михалков: Актер Ефремов может начать репетиции в новом спектакле осенью

Режиссер Никита Михалков заявил, что актер Михаил Ефремов может начать репетировать свою роль в новом спектакле театра «Мастерская 12» осенью. Его комментарий приводит ТАСС.

Кинематографист подтвердил, что артист дал согласие на работу в его театре. «К осени мы уже должны начать репетировать и выпускать спектакль. Я надеюсь, что к этому времени Ефремов не изменит своего решения, выдержит и сдержит те обещания, те обязательства, которые он давал», — отметил Михалков, добавив, что репетиции начнутся, как только у актрисы Анны Михалковой закончатся съемки, это сентябрь-октябрь.

Ранее актер Гоша Куценко посочувствовал судьбе Михаила Ефремова, который недавно освободился из тюрьмы.