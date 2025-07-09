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12:59, 9 июля 2025Культура

Куценко посочувствовал судьбе Ефремова

Актер Гоша Куценко посочувствовал судьбе Михаила Ефремова
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Актер Гоша Куценко посочувствовал судьбе заслуженного артиста России Михаила Ефремова, который недавно освободился из тюрьмы. Его комментарий приводит News.ru.

Куценко отметил, что случилось горе, но при этом добавил, что «никто ни от чего не застрахован». «Да, это случилось с ним. Я знаю, что он раскаялся. Я приезжал к нему в места не столь отдаленные. Я говорил с ним. Я видел его глаза», — рассказал артист.

Он также выразил благодарность режиссеру Никите Михалкову, который ранее подтвердил, что Ефремов будет работать в его театре «Мастерская 12». «Никита Сергеевич взял на себя эту миссию и помогал Мише выйти. Низкий поклон Никите Сергеевичу. Он в очередной раз продемонстрировал свою мудрость и великодушие», — добавил Куценко.

По его мнению, Ефремов «еще выскажется» и как актер, и как режиссер.

До этого сообщалось, что Ефремов после освобождения из тюрьмы полностью отказался от алкоголя и не садится за руль автомобиля.

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