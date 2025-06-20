Михалков высказался о работе Ефремова в его театре

Михалков подтвердил, что актер Ефремов будет работать в театре «Мастерская 12»

Режиссер Никита Михалков подтвердил, что актер Михаил Ефремов будет работать в его театре «Мастерская 12». Об этом пишет ТАСС.

19 июня о новом месте работы артиста сообщила журналистка Ксения Собчак. По ее словам, Ефремов написал письмо Михалкову, и оно тронуло режиссера, в связи с чем тот решил помочь ему с трудоустройством. Собчак подчеркнула, что первый спектакль актера после условно-досрочного освобождения (УДО) будет проходить в театре «Мастерская 12».

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, которое произошло в Москве в июне 2020 года. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого получил травмы, несовместимые с жизнью.

9 апреля 2025 года Ефремов вышел из колонии в Белгородской области по УДО.