Собчак назвала новое место работы Михаила Ефремова

Собчак: Михаил Ефремов устроился на работу в театр Михалкова

Актер Михаил Ефремов устроился на работу в «Мастерскую 12» режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

«По поводу информации про Михаила Ефремова и того, что Михалков помог ему с работой: все так, действительно, Никита Сергеевич помог, я — свидетель. У Ефремова теперь есть постоянная работа: это — "Мастерская 12" Михалкова», — написала она.

По ее словам, Ефремов написал письмо Михалкову, и оно тронуло режиссера, в связи с чем тот и решил помочь ему с трудоустройством. Собчак подчеркнула, что первый спектакль Ефремова будет проходить в театре Михалкова.

Ранее Ефремов попал в базу украинского сайта «Миротворец». В сообщении говорится, что актер является пособником «российских военных преступлений и соучастником преступлений против Украины и ее граждан».