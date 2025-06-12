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05:15, 12 июня 2025Культура

Михаил Ефремов попал в базу «Миротворца»

Ефремов попал в базу «Миротворца», пока отбывал наказание в колонии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Михаил Ефремов

Михаил Ефремов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский актер Михаил Ефремов попал в базу украинского сайта «Миротворец», пока отбывал наказание в колонии в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении говорится, что Ефремов является пособником «российских военных преступлений и соучастником преступлений против Украины и ее граждан». Также отмечается, что в базу сайта артист попал во время отбывания наказания в белгородской колонии из-за «информационной поддержки открытого нападения России на Украину».

Ранее российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин попал в базу скандально сайта «Миротворец». Спортсмен якобы участвовал в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России», говорится в сообщении.

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