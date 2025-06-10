Овечкин попал в базу «Миротворца»

Хоккеист Александр Овечкин попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин попал в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным, Овечкин якобы участвовал в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России». Украинская сторона обвинила его в том, что спортсмен появлялся на мероприятиях для оправдания «агрессии» против Украины среди иностранной аудитории.

Кроме того, россиянин попал в базу «Миротворца» якобы за «пропаганду войны», «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на ее территорию».

Ранее Александр Овечкин посетил Совет Федерации.