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02:26, 10 июня 2025Спорт

Овечкин попал в базу «Миротворца»

Хоккеист Александр Овечкин попал в базу украинского сайта «Миротворец»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Овечкин

Александр Овечкин . Фото: James Guillory / Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин попал в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным, Овечкин якобы участвовал в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России». Украинская сторона обвинила его в том, что спортсмен появлялся на мероприятиях для оправдания «агрессии» против Украины среди иностранной аудитории.

Кроме того, россиянин попал в базу «Миротворца» якобы за «пропаганду войны», «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на ее территорию».

Ранее Александр Овечкин посетил Совет Федерации.

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