Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Германия
Сегодня
22:00 (Мск)
Португалия
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/2 финала
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|Финал. 1-й матч
Испания
Завтра
22:00 (Мск)
Франция
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/2 финала
Мирра Андреева
6 июня
12:00 (Мск)
Сара Эррани
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
15:15, 4 июня 2025Спорт

Овечкин посетил Совет Федерации

Овечкин посетил Совет Федерации и сделал подарок Матвиенко
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / Reuters

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин посетил Совет Федерации. Об этом сообщается в Telegram-канале верхней палаты российского парламента.

«Такой опыт, такая слава. Вы представляете, какой Вы символ для молодых ребят, кто хоккеем занимается? Это же дорогого стоит», — обратилась к Овечкину председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спортсмен подарил ей игровой свитер с автографом.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил перспективы Овечкина в политике. По его мнению, у хоккеиста нет никаких шансов в политике, потому что он привык к другой жизни.

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Вашингтон». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. В этом сезоне он побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Взрыв действительно был». Кремль подтвердил атаку Киева на Крымский мост

    Стало известно о переброске бригад теробороны ВСУ под Константиновку

    Автогигант решил отозвать почти полмиллиона внедорожников

    Солистка «А'Студио» спровоцировала слухи о четвертой беременности

    У Трампа заметили признаки охлаждения к российско-украинскому конфликту

    Врач назвала порядок действий при контакте с борщевиком

    Комика признали террористом в России после шутки над инвалидом

    Захарова рассказала о ненужности украинских граждан для Киева

    Троих человек задержали из-за удара током девочки в фонтане

    В России спрогнозировали эскалацию боевых действий на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости