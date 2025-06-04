Овечкин посетил Совет Федерации и сделал подарок Матвиенко

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин посетил Совет Федерации. Об этом сообщается в Telegram-канале верхней палаты российского парламента.

«Такой опыт, такая слава. Вы представляете, какой Вы символ для молодых ребят, кто хоккеем занимается? Это же дорогого стоит», — обратилась к Овечкину председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спортсмен подарил ей игровой свитер с автографом.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил перспективы Овечкина в политике. По его мнению, у хоккеиста нет никаких шансов в политике, потому что он привык к другой жизни.

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Вашингтон». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. В этом сезоне он побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.