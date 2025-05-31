Четырехкратный олимпийский чемпион оценил перспективы Овечкина в политике

Тихонов заявил, что у Овечкина нет никаких шансов в политике

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил перспективы нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в политике. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Тихонов заявил, что у Овечкина нет никаких шансов в политике, потому что он привык к другой жизни. «Саша Овечкин — состоятельный парень, ему надо крепко подумать, идти ли в политику. Он еще не жил здесь толком после возвращения. Поживет и, думаю, что образумится», — отметил он.

Ранее Тихонов оценил возможность прихода футболиста Артема Дзюбы в Госдуму. По его мнению, спортсменам нечего делать в Госдуме.

30 мая жена Овечкина Анастасия Шубская рассказала, что хоккеист отыграет следующий сезон в НХЛ, после чего вернется в Россию. При этом сам Овечкин допустил, что после окончания контракта с «Вашингтоном» перейдет в московское «Динамо», воспитанником которого является.