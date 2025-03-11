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НХЛ — регулярный чемпионат
09:32, 11 марта 2025Спорт

Овечкин ответил на вопрос о возвращении в «Динамо»

Форвард «Вашингтона» Овечкин допустил, что может вернуться в «Динамо» через год
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин ответил на вопрос о возвращении в московское «Динамо». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Овечкин допустил, что не продлит контракт с «Вашингтоном», который заканчивается в 2026 году, и вернется в «Динамо». «Если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок», — добавил он.

39-летний Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 886. Таким образом, россиянин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до восьми.

Овечкин — воспитанник «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2018-м. В июне 2022 года Овечкин дебютировал за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала» (5:0).

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