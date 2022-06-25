Российский хоккеист «Вашингтона» Овечкин забил гол за «Динамо» в матче против «Амкала»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забил гол за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хоккеист вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой. 36-летний форвард открыл счет на 11-й минуте после передачи Федора Смолова. После этого 36-летний Овечкин был заменен. Вместо него на поле появился Даниил Фомин.

Ранее Овечкин назвал выступление за футбольное «Динамо» мечтой всей жизни. «Я очень люблю футбол, болею всю свою жизнь за московское "Динамо". У меня была мечта сыграть за родной клуб, выйти в стартовом составе или просто посидеть на скамейке, побыть в качестве игрока», — рассказал хоккеист.

Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.