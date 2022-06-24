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Спорт

Овечкин назвал выступление за футбольное «Динамо» мечтой всей жизни

Хоккеист Овечкин признался, что всю жизнь мечтал сыграть за футбольный клуб «Динамо»

Фото: HC Dynamo Moscow / Globallookpress.com

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин признался, что всю жизнь мечтал сыграть за футбольный клуб «Динамо». Спортсмен рассказал об этом в Telegram-канале бело-голубых.

«Я очень люблю футбол, болею всю свою жизнь за московское "Динамо". У меня была мечта сыграть за родной клуб, выйти в стартовом составе или просто посидеть на скамейке, побыть в качестве игрока», — рассказал хоккеист. Овечкин назвал выступление за клуб осуществлением мечты.

Ранее 24 июня стало известно, что Овечкин в составе «Динамо» примет участие в товарищеской встрече с «Амкалом». Мачт пройдет 25 июня в Москве. «Мы надеемся, что он поможет нашей команде. Желаем ему удачи, хотим увидеть его на поле и очень надеемся, что эта игра будет для него первой, но не последней», — заявил директор бело-голубых Павел Пивоваров.

Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.

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