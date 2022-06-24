Овечкин назвал выступление за футбольное «Динамо» мечтой всей жизни

Хоккеист Овечкин признался, что всю жизнь мечтал сыграть за футбольный клуб «Динамо»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин признался, что всю жизнь мечтал сыграть за футбольный клуб «Динамо». Спортсмен рассказал об этом в Telegram-канале бело-голубых.

«Я очень люблю футбол, болею всю свою жизнь за московское "Динамо". У меня была мечта сыграть за родной клуб, выйти в стартовом составе или просто посидеть на скамейке, побыть в качестве игрока», — рассказал хоккеист. Овечкин назвал выступление за клуб осуществлением мечты.

Ранее 24 июня стало известно, что Овечкин в составе «Динамо» примет участие в товарищеской встрече с «Амкалом». Мачт пройдет 25 июня в Москве. «Мы надеемся, что он поможет нашей команде. Желаем ему удачи, хотим увидеть его на поле и очень надеемся, что эта игра будет для него первой, но не последней», — заявил директор бело-голубых Павел Пивоваров.

Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.