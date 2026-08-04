Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:27, 4 августа 2026Из жизни

Женщина захотела выйти замуж за любовника и расправилась с мужем при помощи платья

В Индии женщина убила мужа при помощи платья
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

В Индии женщина из штата Уттар-Прадеш призналась в расправе над мужем при помощи платья. Об этом пишет The Times of India.

42-летний Умашанкар и 37-летняя Мамта были женаты 20 лет. У них был 18-летний сын и 12-летняя дочь. В 2024 году Умашанкар получил работу на предприятии в штате Гуджарат и переехал туда с семьей. На новом месте у Мамты завязался роман с соседом. Отношения были настолько серьезными, что женщина захотела выйти замуж за любовника и открыто признавалась в этом. Между супругами постоянно случались ссоры. В начале 2026 года Умашанкар принял решение вернуться с семьей в Уттар-Прадеш.

Мамта поддерживала отношения с любовником и в итоге решила избавиться от мужа. Вечером в пятницу, 31 июля, дочь супругов проснулась от шума, идущего с крыши дома, где они спасли. Школьница с братом поднялись наверх и обнаружили отца без признаков жизни. Вокруг его головы было обмотано платье. Умашанкара доставили в больницу, но спасти не смогли.

Материалы по теме:
«Она просто садистка» В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
«Она просто садистка»В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
11 февраля 2023
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022

Мамты нигде не было. Позже женщину обнаружили прячущейся недалеко от дома. Она призналась, что расправилась с мужем, чтобы убежать к возлюбленному в Гуджарат.

Ранее жительница индийского штата Уттар-Прадеш расправилась с любовником за отказ жениться на ней. Индианка напала на мужчину с ножом, когда он спал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский объявил о чистках в СБУ и новых операциях против России. В Госдуме после этого заявили об изменении характера СВО
    Девушка-подросток оказалась замешена в схеме автоподставщиков в центре Москвы
    Путин наградил Баскова орденом
    Россиян предупредили о влиянии жары на давление
    Россиянам перечислили самые модные свадебные тренды
    Постсоветская страна отправит 20 военных на разблокирование Ормузского пролива
    Судью шоу «Танцы со звездами» порезали лезвием бритвы и ограбили на отдыхе в Европе
    Женщина захотела выйти замуж за любовника и расправилась с мужем при помощи платья
    Россиян предупредили об удивительном начале осени
    В России с 2027 года введут ГОСТ по психологическому здоровью на работе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok