Женщина захотела выйти замуж за любовника и расправилась с мужем при помощи платья

В Индии женщина убила мужа при помощи платья

В Индии женщина из штата Уттар-Прадеш призналась в расправе над мужем при помощи платья. Об этом пишет The Times of India.

42-летний Умашанкар и 37-летняя Мамта были женаты 20 лет. У них был 18-летний сын и 12-летняя дочь. В 2024 году Умашанкар получил работу на предприятии в штате Гуджарат и переехал туда с семьей. На новом месте у Мамты завязался роман с соседом. Отношения были настолько серьезными, что женщина захотела выйти замуж за любовника и открыто признавалась в этом. Между супругами постоянно случались ссоры. В начале 2026 года Умашанкар принял решение вернуться с семьей в Уттар-Прадеш.

Мамта поддерживала отношения с любовником и в итоге решила избавиться от мужа. Вечером в пятницу, 31 июля, дочь супругов проснулась от шума, идущего с крыши дома, где они спасли. Школьница с братом поднялись наверх и обнаружили отца без признаков жизни. Вокруг его головы было обмотано платье. Умашанкара доставили в больницу, но спасти не смогли.

Мамты нигде не было. Позже женщину обнаружили прячущейся недалеко от дома. Она призналась, что расправилась с мужем, чтобы убежать к возлюбленному в Гуджарат.

Ранее жительница индийского штата Уттар-Прадеш расправилась с любовником за отказ жениться на ней. Индианка напала на мужчину с ножом, когда он спал.