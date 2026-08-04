Богатая женщина профинансировала сериал и зацеловала исполнителя главной роли

В Китае женщина профинансировала съемки сериала и зацеловала главного актера

В Китае актер обвинил заказавшую съемки сериала богатую женщину в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает TVBS News.

Состоятельная китаянка связалась с режиссером Мэн Синь и вызвалась профинансировать съемки 50-серийной микродрамы. Меценатка сразу же объявила, что исполнителем главной мужской роли должен быть 23-летний актер Чжун Юйфэй, а она исполнит главную женскую роль. Кроме того, женщина потребовала, чтобы в сериале было 60 сцен с поцелуями между главными героями.

По словам Юйфэя, сразу же после начала съемок заказчица сериала буквально зацеловала его, причем во время каждого дубля она целовала его по-настоящему, с языком. Кроме того, женщина постоянно выходила за рамки сценария и, например, садилась партнеру на колени. Когда Юйфэй выказывал недовольство, заказчица закатывала скандалы и грозила лишить съемочную группу денег.

Как рассказала режиссер Синь, после съемок дистрибьютор заявил, что сцен с поцелуями в сериале слишком много, и вырезал 20 из них. Заказчица осталась недовольна и отказалась платить съемочной группе оставшиеся 30 тысяч юаней (360 тысяч рублей). После этого Синь решила предать историю огласке.

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