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20:22, 4 августа 2026 (обновлено: 20:33, 4 августа 2026)Бывший СССР

Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом в Вашингтоне условия для реальной дипломатии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом на закрытой встрече 28 июля в Вашингтоне условия для реальной дипломатии. Подробности политик раскрыл во время вечернего обращения, опубликованного в его Telegram-канале.

«На встрече в Вашингтоне мы говорили о том, как можно создать новые условия для реальной дипломатии. Мы стараемся это реализовать», — подчеркнул он.

Зеленский выразил надежду на активность спецпосланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в ближайшее время, не уточнив деталей. Украинский лидер также заявил о постоянном контакте с командой президента США.

Трамп и Зеленский встретились 28 июля в Белом доме, встреча была закрытой для прессы. Президент Украины заявил, что обсудил с американским лидером производство ракет-перехватчиков для Patriot. После встречи стало известно о том, что Кушнер и Уиткофф также могут посетить Киев в ближайшее время, Зеленский позже подтвердил это.

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