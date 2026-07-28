Стало известно о подготовке визита представителей Трампа в Киев

«РБК-Украина»: Кушнер и Уиткофф готовятся к возможному визиту в Киев

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер готовятся к возможному визиту в Киев. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на неназванные источники.

Сообщается, что визит двух представителей Трампа в Киев может состояться в ближайшие «пару недель».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для участия в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого не стало 11 июля. Накануне ухода из жизни он разработал законопроект о «сокрушительных санкциях» против России. Позже сенаторы согласовали этот законопроект.