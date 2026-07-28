Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:12, 28 июля 2026 (обновлено: 17:22, 28 июля 2026)Мир

Сенат США согласовал законопроект о «сокрушительных» санкциях против России

Bloomberg: Сенат США достиг соглашения о «сокрушительных санкциях» против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Erin Hooley / AP

Сенаторы Конгресса США от обеих партий согласовали законопроект о «сокрушительных санкциях» против России. Об этом сообщает Bloomberg.

«Двухпартийная группа сенаторов объявила о достижении соглашения по законопроекту, который позволит президенту США Дональду Трампу ввести дополнительные санкции на основных покупателей российской нефти, а также на Иран (...). У законопроекта высокие шансы на принятие Сенатом на этой неделе. Палата представителей ушла на августовские каникулы, так что закон вступит в силу не раньше сентября», — передает агентство.

Согласно тексту инициативы, президент США получает право вводить тарифы для пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа. Однако, как отмечают авторы материала, часть демократов в Конгрессе выступают против законопроекта, предупреждая, что Трамп может использовать его в качестве «юридического обоснования для введения новых тарифов» против других стран.

10 июля ушедший из жизни сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что согласовал с Белым домом новую версию законопроекта о санкциях против России. Предложенный еще в прошлом году документ предполагает пошлины против Москвы и торгующих с ней партнеров. Прежде всего, эта мера нацелена на полное пресечение торговли нефтью и ураном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Иран сообщил о подготовке военного ответа Украине
    Встречное заявление подали на погибшего после избиения ученого РАН
    Шесть человек пострадали при ударе ВСУ по курортному городу России
    Зеленский покинул Трампа
    Живущий в США журналист-иноагент рассказал об алкоголизме
    В США сделали неутешительный прогноз для Украины
    Анастасия Решетова рассказала об изменениях во внешности
    Названа самая продаваемая машина с «автоматом» в России
    В каюте круизного лайнера нашли бездыханную пассажирку
    Потребность России в поварах приблизится к миллиону человек
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok