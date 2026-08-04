Россиян предупредили об удивительном начале осени

Эколог Хитев: Начало осени удивит жителей многих регионов России

Начало осени в 2026 году может удивить жителей многих регионов страны. Об этом предупредил россиян кандидат химических наук, доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев, пишет RT.

Эколог напомнил, что август во многих частях России начался с внезапной волны жары. Погода во второй части месяца будет сильно отличаться — высокую температуру сменят дожди, сильный ветер и грозы, которые принесут атлантические циклоны.

В начале осени погода тоже будет часто меняться, но в целом она больше будет напоминать летнюю. «Начало осени тоже может удивить. Сентябрь во многих регионах будет напоминать затянувшееся бабье лето с периодическими дождями и порывистым ветром. Устойчивого похолодания в начале осени не ожидается», — рассказал Хитев.

При этом самым нестабильным месяцем окажется октябрь. Теплая погода будет чередоваться резкими вторжениями холодного воздуха, а после — и ночными заморозками.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что на следующей неделе на Москву обрушится новая волна жары.