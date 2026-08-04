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20:37, 4 августа 2026 (обновлено: 20:42, 4 августа 2026)Бывший СССРЭксклюзив

Последствия провала сделки Украины с США по ракетам Patriot объяснили

Военный Дандыкин: США не хотят передавать ракеты Patriot Украине и ищут отговорки
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заявление представителя НАТО о невозможности к осени передать Украине лицензию на изготовление ракет является в какой-то степени отговоркой, сообщил военный эксперт Василий Дандыкин. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Украина не заключат сделку по лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot к грядущей зиме. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Эксперт объяснил, что ракеты для системы Patriot американцы выпускают только в США и смогут доверить этот процесс только проверенным союзникам. Вместе с тем до конца года ситуация на фронте может сильно поменяться, учитывая успехи российской армии, отметил он.

«У Украины есть и другие ракеты, не только Patriot, но для борьбы с баллистическими ракетами, тем более гиперзвуковыми ракетами других систем нет. Даже если им дадут, как они просили, 300 ракет, то надолго этого им не хватит, с учетом интенсивности наших ударов», — прокомментировал Дандыкин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Европу и США за то, что они не передают Киеву ракеты для комплексов Patriot. «Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах», — подчеркнул он.

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