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17:26, 3 августа 2026Мир

В США высказались о сроках сделки с Украиной по производству Patriot

Уитакер: США и Украина не заключат сделку по производству ракет для Patriot к зиме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Соединенные Штаты и Украина не заключат сделку по лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot к грядущей зиме. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox Business.

«Долгосрочное соглашение о производстве [ракет для Patriot] не появится к этой зиме», — сказал он.

Уитакер добавил, что Вашингтону на данный момент «нечего объявить» в вопросе выдачи Киеву лицензии на производство ракет для Patriot, однако США «работают над этим».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Европу и США за то, что они не передают Киеву ракеты для комплексов Patriot. «Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах», — подчеркнул он.

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