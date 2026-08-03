В США высказались о сроках сделки с Украиной по производству Patriot

Уитакер: США и Украина не заключат сделку по производству ракет для Patriot к зиме

Соединенные Штаты и Украина не заключат сделку по лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot к грядущей зиме. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox Business.

«Долгосрочное соглашение о производстве [ракет для Patriot] не появится к этой зиме», — сказал он.

Уитакер добавил, что Вашингтону на данный момент «нечего объявить» в вопросе выдачи Киеву лицензии на производство ракет для Patriot, однако США «работают над этим».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Европу и США за то, что они не передают Киеву ракеты для комплексов Patriot. «Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах», — подчеркнул он.