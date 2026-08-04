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20:17, 4 августа 2026 (обновлено: 20:28, 4 августа 2026)Мир

Экс-премьер Израиля обрушился с критикой на действующие власти

Экс-премьер Израиля Беннет раскритиковал действующие власти страны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Abir Sultan / Pool via Reuters

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет раскритиковал действующие власти, обвинив их в разрушении страны. С таким заявлением он выступил в интервью RTVI.

«Я не мог представить, что всего за три года нынешнее правительство сумеет разрушить так много и будет работать настолько плохо», — подчеркнул Беннет.

По словам бывшего премьера, он оставил Израиль «в отличном состоянии». Беннет добавил, что правительство страны потерпело «очень серьезный удар» в информационной войне из-за своей некомпетентности.

Ранее сообщалось, что власти Израиля, в том числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху, узнали об отмене совместных с США ударов по Ирану из поста американского лидера Дональда Трампа в социальной сети Truth Social.

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