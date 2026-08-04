Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:22, 4 августа 2026 (обновлено: 19:36, 4 августа 2026)Забота о себе

В России с 2027 года введут ГОСТ по психологическому здоровью на работе

Эксперт: ГОСТ по психологическому здоровью на работе введут с 1 февраля 2027 года
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

С 1 февраля 2027 года в России вступает в силу ГОСТ Р ИСО 45003-2026, посвященный психологическому здоровью и управлению психосоциальными рисками на рабочем месте. Об этом рассказал в беседе с RT эксперт по сертификации Алексей Тюльпин.

Новый стандарт предлагает работодателям оценивать влияние на здоровье сотрудников таких факторов, как рабочая нагрузка, смена графиков, противоречивые поручения, конфликты, травля и злоупотребление полномочиями.

«Стандарт предлагает оценивать, как на здоровье людей влияют рабочая нагрузка, смена графика, противоречивые поручения, отсутствие четкого распределения обязанностей, конфликты, травля, изоляция и злоупотребление полномочиями», — пояснил Тюльпин.

По его словам, работодателям рекомендовано регулярно обсуждать с коллективом вопросы охраны труда, получать обратную связь, анализировать задания и должностные функции, а также заранее распределять ответственность и принимать меры при выявлении рисков.

Эксперт уточнил, что самостоятельная сертификация по новому ГОСТу не предполагается, поскольку он содержит руководящие указания, но его положения могут учитываться при сертификации систем менеджмента охраны труда по ГОСТ Р ИСО 45001. При этом стандарт не станет обязательным для каждого работодателя — по закону национальные стандарты применяются добровольно. Обязанность соблюдать отдельные положения может возникнуть только в случае их закрепления в локальных актах, договорах или корпоративных требованиях, а отдельного штрафа за отказ применять ГОСТ не предусмотрено.

Ранее психолог сообщила, что полноценному отдыху во время отпуска препятствуют мысли о работе. Она призвала не думать о рабочих процессах, чтобы отпуск действительно удался.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский объявил о чистках в СБУ и новых операциях против России. В Госдуме после этого заявили об изменении характера СВО
    Девушка-подросток оказалась замешена в схеме автоподставщиков в центре Москвы
    Путин наградил Баскова орденом
    Россиян предупредили о влиянии жары на давление
    Россиянам перечислили самые модные свадебные тренды
    Постсоветская страна отправит 20 военных на разблокирование Ормузского пролива
    Судью шоу «Танцы со звездами» порезали лезвием бритвы и ограбили на отдыхе в Европе
    Женщина захотела выйти замуж за любовника и расправилась с мужем при помощи платья
    Россиян предупредили об удивительном начале осени
    В России с 2027 года введут ГОСТ по психологическому здоровью на работе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok