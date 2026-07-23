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Забота о себе
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18:26, 23 июля 2026 (обновлено: 18:34, 23 июля 2026)Забота о себе

Назван главный мешающий восстановлению в отпуске фактор

Психолог Эспассандим призвала не думать о рабочих процессах в отпуске ради восстановления
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: RBstock / Shutterstock / Fotodom

Некоторые люди жалуются на то, что за время отпуска они не успевают отдохнуть, заявила психолог Тереза Эспассандим. В разговоре с изданием Sapo она назвала главный фактор, который мешает восстановлению сил в этот период.

Эспассандим заявила, что полноценному отдыху препятствуют мысли о работе. Психолог призвала не думать о рабочих процессах, чтобы отпуск действительно удался. Она предупредила, что даже одного уведомления, сообщения или электронного письма порой достаточно, чтобы мозг немедленно вернулся в рабочий режим.

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По мнению психолога, возможность отключиться от трудовой деятельности имеет принципиальное значение, поскольку способствует как психологическому, так и физиологическому восстановлению. Более того, у привычки полностью забыть о работе в отпуске есть отдаленные плюсы. «Мы возвращаемся к работе с большей концентрацией, принимаем более взвешенные решения, реже откладываем выполнение задач, обладаем большей стрессоустойчивостью и реже вступаем в конфликты», — пояснила специалистка.

Ранее руководитель центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева заявила, что трудоголизм не является болезнью. По ее словам, именно поэтому такое состояние не требует лечения.

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