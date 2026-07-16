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14:49, 16 июля 2026Забота о себе

Раскрыты мифы о трудоголизме

Психолог Токарева заявила, что трудоголизм не является болезнью
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Трудоголикам не нужно пытаться вылечиться, так как трудоголизм — не болезнь, а один из способов справиться с тревогой, стрессом и неуверенностью в себе. Об этом заявила руководитель центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева, сообщает НСН.

По заверению специалиста, в России трудовой кодекс гораздо лояльнее, чем в других странах, и считающийся трудоголиком соотечественник будет обычным работником в условной Японии, США или Китае.

«К тому же, чем выше уровень разводов, тем больше трудоголиков. У людей появляется много свободного времени, и они не знают, чем себя занять. Это не только одиночество, это еще и внутренний перфекционизм», — добавила она.

Токарева подчеркнула, что на сегодняшний день тревожиться о работе проще, чем о чем-либо еще, так как она находится в сфере влияния человека. По ее мнению, излечиваться от трудоголизма незачем, ведь это внутренняя потребность.

«Если человек перестанет быть трудоголиком, то как он будет справляться с тревогой? В алкоголизме? Зачастую это просто неуверенные в себе люди. И это тоже такой способ справиться с неуверенностью в себе. Это такая компенсация», — заключила специалист.

Международный день трудоголика отмечается в июле. Праздник посвящен тем, кто готов жертвовать свободным временем ради трудовых достижений. Само понятие «трудоголик» вошло в обиход в начале 1970-х, после выхода книги психолога Уэйна Эдварда Оутса «Исповедь трудоголика».

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