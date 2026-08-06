В Госдуме назвали сроки обязательного повышения зарплат сотрудникам

Депутат Госдумы Бессараб: Зарплата бюджетников должна индексироваться раз в год

Зарплата бюджетников должна индексироваться раз в год, но в реальном секторе экономики решение принимает работодатель, объяснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что по закону индексация не может быть ниже уровня инфляции.

«Для бюджетных работников зарплата повышается один раз в год — как правило, с 1 января или для силового блока с 1 октября. В реальном секторе экономики работодатель принимает решение самостоятельно, но Трудовой кодекс содержит статью об индексировании заработной платы в связи с ростом цен, и индексация не должна быть ниже уровня инфляции», — пояснила депутат.

По ее словам, если работодатель не повышает зарплату несколько лет, это может быть связано с тяжелым финансово-экономическим состоянием. Если он докажет, что повышение грозило ликвидацией организации, серьезного наказания не последует.

Однако парламентарий уточнила, что сегодня рынок труда предлагает много вакансий, безработица находится на рекордно низком уровне, и те работодатели, которые не заботятся о сотрудниках, много теряют. Ключевые специалисты и рабочие, которых не хватает, все равно получают повышение, а если кому-то годами не поднимают зарплату, то это, как правило, легко заменяемые работники.

«Работодатели идут на такое сознательно, выбирая между сохранением нужных кадров и готовностью пожертвовать теми, кто не столь существенен для организации», — заключила Бессараб.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что за последние пять лет в наибольшей степени средние зарплаты выросли в сферах производства термоуглей, а также в сегменте проката и аренды предметов личного пользования. В первом сегменте средний оклад за отчетный период подскочил примерно в 3,9 раза и к концу прошлого года достиг 75 387,7 рубля. Во второй сфере показатель вырос в 2,77 раза, до 82 866,4 рубля, пояснил эксперт.