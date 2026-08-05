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07:00, 6 августа 2026Наука и техникаЭксклюзив

Россиянам рассказали о необходимости иногда перезагружать смартфон

Эксперт Рыбников: Полностью отказываться от перезагрузки смартфона не стоит
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: jkcDesign / Shutterstock / Fotodom  

Современные смартфоны рассчитаны на длительную непрерывную работу и не требуют ежедневного выключения, однако полностью отказываться от перезагрузки не стоит, заявил старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников. Комментарий он дал «Ленте.ру».

«Во время работы смартфона постепенно накапливаются временные системные данные, отдельные приложения могут завершаться с ошибками, а некоторые фоновые процессы продолжают работать дольше, чем требуется. Обычно операционная система справляется с этим самостоятельно, поэтому пользователь долгое время ничего не замечает. Но со временем смартфон начинает медленнее переключаться между приложениями, дольше открывает меню, быстрее расходует заряд аккумулятора или периодически теряет соединение с мобильной сетью, Wi-Fi либо Bluetooth», — сказал Рыбников.

По словам эксперта, часто причина заключается в том, что отдельные программные компоненты продолжают работать некорректно после обновлений или длительного использования.

«Простая перезагрузка завершает такие процессы и заново запускает системные службы в штатном режиме. Полезно перезагружать смартфон после установки крупных обновлений операционной системы, так как некоторые системные компоненты начинают полноценно работать только после полного перезапуска устройства. Если долго откладывать перезагрузку, могут появиться повышенный расход заряда, нестабильная работа отдельных функций или ошибки при взаимодействии приложений с системой», — отметил Рыбников.

Важно понимать, что перезагрузка не продлевает срок службы устройства и практически не влияет на ресурс аккумулятора, подчеркнул эксперт. Литий-ионные батареи изнашиваются главным образом из-за циклов зарядки, высокой температуры и естественного старения, а не из-за того, сколько времени смартфон работает без выключения.

«Большинству пользователей достаточно перезагружать устройство примерно раз в неделю или тогда, когда оно без видимой причины начинает медленнее работать, быстрее разряжаться или регулярно теряет соединение с беспроводными сетями», — добавил Рыбников.

Ранее россиянам рассказали, что системные данные и файлы приложений могут постепенно заполнить значительную часть свободной памяти в смартфоне

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