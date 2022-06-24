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Спорт

Овечкин проведет матч за футбольное «Динамо»

Александр Овечкин проведет товарищеский матч за футбольное «Динамо»

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин проведет матч в составе московского футбольного клуба «Динамо». Об этом «Матч ТВ» сообщил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

Игрок примет участие в товарищеской встрече с «Амкалом», которая состоится в субботу, 25 июня в Москве. «Мы надеемся, что он поможет нашей команде. Желаем ему удачи, хотим увидеть его на поле и очень надеемся, что эта игра будет для него первой, но не последней», — заявил Пивоваров.

«Амкал» — любительский футбольный клуб, составленный из блогеров и киберспортсменов. Команда участвует в любительских турнирах и проводит товарищеские матчи.

14 мая «Вашингтон» проиграл «Флориде Пантерс» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли со счетом в серии 2-4. После этого Овечкин вернулся в Россию. Он выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом форвард выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

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