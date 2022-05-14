Овечкин одной фразой оценил вылет «Вашингтон Кэпиталс» из плей-офф НХЛ

Овечкин фразой «долбанутая ситуация» оценил вылет «Вашингтона» из розыгрыша Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталс» уступил «Флориде Пантерс» в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шестой матч серии прошел в Вашингтоне и завершился со счетом 4:3 в пользу гостей. Победитель встречи определился в овертайме. Таким образом, счет в серии стал 4-2.

Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин одной фразой оценил вылет из розыгрыша Кубка Стэнли. «Какая-то долбанутая ситуация», — сказал он в послематчевом интервью.

«Флорида», за которую выступает российский голкипер Сергей Бобровский, впервые за 26 лет пробилась во второй раунд плей-офф НХЛ. «Вашингтон», выигрывавший Кубок Стэнли в 2018 году, не может преодолеть первую стадию плей-офф с 2019 года. За столичный клуб, помимо Овечкина, играют нападающий Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.

13 мая определилась первая пара второго раунда плей-офф. В следующем раунде Кубка Стэнли встретятся «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш». «Блюзмены» прошли «Нэшвилл Предаторс», одержав победу в серии — 4-0. «Сент-Луис» оказался сильнее «Миннесоты Уайлд» с общим счетом в серии 4-2.