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Спорт

Определилась первая пара второго раунда Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» встретится с «Колорадо Эвеланш» во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли

Фото: АГН «Москва»

Определилась первая пара второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика доступна на сайте организации.

В следующем раунде Кубка Стэнли встретятся «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш». «Блюзмены» прошли «Нэшвилл Предаторс», одержав победу в серии — 4:0. «Сент-Луис» оказался сильнее «Миннесоты Уайлд» с общим счетом в серии 4:2.

В составе «Сент-Луиса» выступает российский нападающий Владимир Тарасенко. В пятом матче серии с «Миннесотой» его хет-трик принес победу команде.

«Сент-Луис» выигрывал Кубок Стэнли один раз — в 2019 году. «Эвеланш» становился двукратным обладателем трофея (1996, 2001 годы). Действующим победителем плей-офф НХЛ является «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Анастасия Борисова
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